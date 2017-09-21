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Мусаси потребовал проверить Шлеменко на допинг

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Боец смешанного стиля Гегард Мусаси, которому предстоит поединок против россиянина Александра Шлеменко, воспользуется правом по соглашению с Bellator требовать проверки на допинг своего ближайшего соперника.

«Давайте говорить честно: уровень его тестостерона превышал норму в 50 раз, так что он жульничал. Я чистый боец и хочу, чтобы мои соперники тоже были чистыми. В чистом спорте – я один из лучших бойцов, поэтому у меня нет желания, чтобы оппонент был физически и ментально сильнее нормы в два раза. Шлеменко заслужил второго шанса. Когда он провалил тест в прошлый раз, ему пришлось заплатить штраф. Надеюсь, теперь он чистый боец», - приводит слова Мусаси MMAJunkie.

Напомним, Мусаси и Шлеменко встретятся между собой 20 октября.

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