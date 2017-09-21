8-летний футболист погиб в результате землетрясения в Мексике

Землетрясение в Мексике унесло жизнь 8-летнего футболиста «Америки» Рауля Алексиса Варгаса Масиаса, сообщает «Газета.Ру».

«Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах», — написал клуб в своем твиттере.