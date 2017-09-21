8-летний футболист погиб в результате землетрясения в Мексике
Источник: Газета.RuКомментарии
Землетрясение в Мексике унесло жизнь 8-летнего футболиста «Америки» Рауля Алексиса Варгаса Масиаса, сообщает «Газета.Ру».
«Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах», — написал клуб в своем твиттере.
La institución lamenta el sensible fallecimiento de Raúl, aguilita del Nido Coapa Categoría 2009— Club América (@ClubAmerica) 20 сентября 2017 г.
Descanse en paz. pic.twitter.com/bbV7sZZAPQ
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