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Президент Южной Кореи пригласил северокорейских спортсменов на Олимпиаду-2018

Источник:  RT на русскомКомментарии

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин пригласил спортсменов из КНДР принять участие в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Пхенчхане.

«Если Север и Юг смогут объединиться в такое время, это станет великолепной возможностью показать всему миру, что конфликт может быть улажен», – приводит слова президента RT со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Как отметил южнокорейский лидер, приезд спортсменов из КНДР позволил бы снизить напряженность, которая сложилась на Корейском полуострове.

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