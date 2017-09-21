Президент Южной Кореи пригласил северокорейских спортсменов на Олимпиаду-2018
Источник: RT на русскомКомментарии
Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин пригласил спортсменов из КНДР принять участие в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Пхенчхане.
«Если Север и Юг смогут объединиться в такое время, это станет великолепной возможностью показать всему миру, что конфликт может быть улажен», – приводит слова президента RT со ссылкой на агентство «Рёнхап».
Как отметил южнокорейский лидер, приезд спортсменов из КНДР позволил бы снизить напряженность, которая сложилась на Корейском полуострове.
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