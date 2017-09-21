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St. Petersburg Open-2017. Баутиста-Агут обыграл Силву, Южный встретится с Фоньини. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Петербурге проходит четвертый игровой день St. Petersburg Open-2017.

Одиночный разряд, второй круг

13:00 - Рожерио Дутра Да Силва (Бразилия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 4:6, 6:4, 0:6;

13:00 - Виктор Троицки (Сербия) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 7:6 (3), 4:6, 6:4;

14:20 - Ричардас Беранкис (Литва) - Филипп Кольшрайбер (Германия) - соперник снялся с турнира из-за болезни;

15:20 - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:1, 0:0 - идет 2-й сет;

16:30 - Михаил Южный (Россия) - Фабио Фоньини (Италия);

18:30 - Жоао Соуза (Португалия) - Жо-Уилфрид Тсонга (Франция);

Парный разряд, четвертьфинал

16:20 - Маркос Багдатис/Виктор Троицки (Кипр/Сербия) - Хулио Перальта/Орасио Себальос (Чили/Аргентина);

17:40 - Доминик Инглот/Даниэль Нестор (Великобритания/Канада) - Роман Жебавы/Матве Мидделкооп (Чехия/Нидерланды);

19:50 - Маркус Даниэлл/Марсело Демолинер (Австралия/Бразилия) - Леандер Паес/Пурав Раджа (Индия);

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

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