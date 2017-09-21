Теренс Кроуфорд провести бой с Джеффом Хорном

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда Боб Арум, сообщил, что намерен обсудить с боксером план по его переходу в полусредний вес.

«У нас есть намерения встретиться с Теренсом и предложить ему переход в полусредний вес, начиная с января следующего года. Возможно, это приведет к поединку против Джеффа Хорна за чемпионский титул», - цитирует Арума Boxingscene.