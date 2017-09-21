«Динамо» СПб - «Зенит». На матче ожидается до 35 тысяч зрителей

Стало известно примерное количество зрителей на матче 1/16 финала Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».

Встречу посетят около 35 тысяч болельщиков.

Вот кто будет выкидывать «Зенит» из Кубка. Они уже удивляют, могут продолжить

Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.