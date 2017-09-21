Кудряшов и Дортикос провели заключительную пресс-конференцию

Сегодня в Сан-Антонио (США) состоялась финальная пресс-конференция перед поединком 1/4 финала Всемирной боксерской супер серии между чемпионом WBA (Regular) в первом тяжелом весе кубинцем Юньером Дортикосом и россиянином Дмитрием Кудряшовым.

Напомним, поединок состоится 24 сентября и стартует в 4:30 по московскому времени.

Кудряшов за всю профессиональную карьеру провел 22 бой, одержал 21 победу (все – нокаутом) и потерпел одно поражение.