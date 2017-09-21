«Челси» готов побороться за Кавани с «Миланом» и «Боруссией»

Как сообщает Daily Mail, форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может покинуть команду зимой 2018 года.

Согласно источнику, игрок сборной Уругвая попал в сферу интересов «Челси». Отмечается, что лондонский клуб готов побороться за футболиста с «Эвертоном».

При этом источник уверят, что Кавани может вернуться в «Наполи» или стать игроком «Милана». Помимо вышеуказанных клубов на форварда претендует дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что уругваец повздорил с Неймаром, и не дал тому пробить пенальти в матче против «Лиона». Бразилец, который был куплен этим летом за 222 млн евро, потребовал от руководства «ПСЖ» продать нападающего.