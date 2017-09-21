Детской психике противопоказан футбол. Не верим

Ученые выяснили, занятия в юном возрасте способствуют появлению проблем в поведении

В последнее время в столичных парках активизировались промоутеры, агитирующие родителей отдавать ребенка на футбол.

-Обучение ведется по уникальной методике, с трех лет!

Перспектива научить мальчишку популярной игре в таком раннем возрасте заманчивая. А ну как вырастет великий Месси или Пеле? Но специалисты из Бостонского университета считают, что спешить не нужно. Ученые проанализировали данные 214 экс- игроков в американский футбол. 43 играли лишь в старших классах, а 103 – в колледже. Возраст участников эксперимента- около 50 лет.

В ходе тестирования было установлено: у ребят, которые начали тренироваться до 12 лет, в будущем появились проблемы с поведением, исполнительными функциями и настроением. Риск апатии был повышен в два раза, а наличие симптомов депрессии увеличено в три раза.

Эксперты утверждают, что результаты не зависели от количества лет, в течение которых участники играли футбол, от полученных травм головы или уровня их мастерства. Также в Бостонском университете подчеркивают, что не собираются останавливаться на этих результатах и возьмутся за дальнейшее исследование.