Азим Фатуллаев: «Енисей» будет играть на победу
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Ахматом».
«Ахмат» — клуб Премьер-Лиги с хорошим подбором игроков и сильным тренерским штабом. У грозненцев построена игра, особо опасны их стандарты. Но мы, как и всегда, будем играть только на победу», — цитирует Фатуллаева официальный сайт «Енисея».
Матч
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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