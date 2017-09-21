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Азим Фатуллаев: «Енисей» будет играть на победу

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Ахматом».

«Ахмат» — клуб Премьер-Лиги с хорошим подбором игроков и сильным тренерским штабом. У грозненцев построена игра, особо опасны их стандарты. Но мы, как и всегда, будем играть только на победу», — цитирует Фатуллаева официальный сайт «Енисея».

Матч

Енисей - Ахмат

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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