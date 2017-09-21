Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и теннисистка из Австралии Дарья Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде. Сегодня спортсменки нанесли поражение японскому дуэту Куруми Нара / Риса Одзаки.

Встреча, которая длилась 1 час 5 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4.

За выход в финал соревнований в Токио Касаткина и Гаврилова поспорят с японкой Макото Ниномией и представительницей Чехии Ренатой Ворачовой.