Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Дарья Касаткина и теннисистка из Австралии Дарья Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде. Сегодня спортсменки нанесли поражение японскому дуэту Куруми Нара / Риса Одзаки.
Встреча, которая длилась 1 час 5 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4.
За выход в финал соревнований в Токио Касаткина и Гаврилова поспорят с японкой Макото Ниномией и представительницей Чехии Ренатой Ворачовой.
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