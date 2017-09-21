Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Дарья Касаткина и теннисистка из Австралии Дарья Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде. Сегодня спортсменки нанесли поражение японскому дуэту Куруми Нара / Риса Одзаки.

Встреча, которая длилась 1 час 5 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4.

За выход в финал соревнований в Токио Касаткина и Гаврилова поспорят с японкой Макото Ниномией и представительницей Чехии Ренатой Ворачовой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Мне бы половину успеха Федерера!» Наследница Хингис вернулась в игру«Мне бы половину успеха Федерера!» Наследница Хингис вернулась в игру20-летняя швейцарка Белинда Бенчич в Петербурге проводит первый турнир после четырехмесячного отсутствия из-за травмы запястья.Касаткина уступила Кербер на турнире в ТокиоРоссийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в двух партиях представительнице Германии Анжелике Кербер.Касаткина и Павлюченкова вышли во второй круг турнира WTA в ТокиоДве российские теннисистки одержали победы на старте турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Токио.Шарапова опустилась на одно место в Чемпионской гонке WTAВ первой двадцатке Чемпионской гонке WTA не произошло ни одного изменения. Чешская теннисистка Люси Шафаржова, дошедшая до полуфинала турнира в Квебеке, поднялась на четыре позиции и теперь занимает 21-е место.Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в ТокиоРоссийская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова на старте турнира в Токио Pan Pacific Open обыграли украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник 1:6, 7:5, [10:7].
Бокс
Гильермо Ригондо: Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм
Футбол
Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженно
Футбол
Владимир Пономарев: ЦСКА не «сливал» кубковый матч
Футбол
Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
все новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
Дарья Гаврилова
Дарья Гавриловавсе новости