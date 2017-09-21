Ивелин Попов: «Спартак» выиграет кубок России
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился эмоциями от победы над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.
– Насколько приятно возвращаться на стадион «Кубань»?
– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу, - цитирует Попова Rusfootball - Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.
– Состоялось ли собрание после матча с «Тосно», чем оно закончилось?
– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и все будет хорошо.
– Какой была установка на матч?
– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Ещё 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне «Спартак» возьмет Кубок.
– Кубок России – это не второстепенный турнир для «Спартака»?
– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.
– Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона?
– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности нет.
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция