Ивелин Попов: «Спартак» выиграет кубок России

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился эмоциями от победы над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.



– Насколько приятно возвращаться на стадион «Кубань»?

– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу, - цитирует Попова Rusfootball - Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.

– Состоялось ли собрание после матча с «Тосно», чем оно закончилось?

– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки «Спартака» на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и все будет хорошо.

– Какой была установка на матч?

– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Ещё 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне «Спартак» возьмет Кубок.

– Кубок России – это не второстепенный турнир для «Спартака»?

– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.



– Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона?

– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не «Реал», а «Спартак», поэтому расслабленности нет.