Садьо Мане: Честно говоря, после матча с «Сити» мне было очень тяжело

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал о своем состоянии. Напомним, игрок был дисквалифицирован на три матча АПЛ за грубое нарушение в игре против «Манчестер Сити».

«Мне нелегко, потому что я хочу помочь команде. Но я должен принять наказание и ждать своего возвращения. Я – футболист, который очень любит играть и забивать голы.

Честно говоря, после матча с «Сити» мне было очень тяжело. Я не думал о красной карточке, но должен был поступить иначе», – цитирует Мане Sky Sports.