Садьо Мане: Честно говоря, после матча с «Сити» мне было очень тяжело
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал о своем состоянии. Напомним, игрок был дисквалифицирован на три матча АПЛ за грубое нарушение в игре против «Манчестер Сити».
«Мне нелегко, потому что я хочу помочь команде. Но я должен принять наказание и ждать своего возвращения. Я – футболист, который очень любит играть и забивать голы.
Честно говоря, после матча с «Сити» мне было очень тяжело. Я не думал о красной карточке, но должен был поступить иначе», – цитирует Мане Sky Sports.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически