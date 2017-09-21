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Садьо Мане: Честно говоря, после матча с «Сити» мне было очень тяжело

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал о своем состоянии. Напомним, игрок был дисквалифицирован на три матча АПЛ за грубое нарушение в игре против «Манчестер Сити».

«Мне нелегко, потому что я хочу помочь команде. Но я должен принять наказание и ждать своего возвращения. Я – футболист, который очень любит играть и забивать голы. 

Честно говоря, после матча с «Сити» мне было очень тяжело. Я не думал о красной карточке, но должен был поступить иначе», – цитирует Мане Sky Sports.

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