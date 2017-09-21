Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.

– После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...
– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством, - приводит слова Попова Rusfootball.Info - Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.

– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?
– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Всё возможно, любая команда будет терять очки.

– Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?
– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чём именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.

– «Спартак» – это не российский «Реал»?
– Российский «Реал», но не «Реал Мадрид».

– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?
– Если помните, еще в 2012-м при Красножане я несколько игр играл. В «Спартаке» тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Игнатьев: Вылета из кубка России клубов РФПЛ - удар по престижуБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о поражениях шести команд Премьер-лиги в 1/16 финала Кубка России.Ивелин Попов: «Спартак» выиграет кубок РоссииПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился эмоциями от победы над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.А «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая РогановаА «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая РогановаУ бело-голубых наступила черная полоса, они одной ногой в зоне стыковых матчей и вылетели из Кубка России.Азим Фатуллаев: «Енисей» будет играть на победуПолузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Ахматом».«Динамо» СПб - «Зенит». На матче ожидается до 35 тысяч зрителейСтало известно примерное количество зрителей на матче 1/16 финала Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».
Бокс
Гильермо Ригондо: Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм
Футбол
Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженно
Футбол
Владимир Пономарев: ЦСКА не «сливал» кубковый матч
Футбол
Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Ивелин Попов
Ивелин Поповвсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости