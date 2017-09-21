Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.
– После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с
тренером...
– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством, - приводит слова Попова Rusfootball.Info - Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.
– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?
– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Всё возможно, любая команда будет терять очки.
– Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?
– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чём именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.
– «Спартак» – это не российский «Реал»?
– Российский «Реал», но не «Реал Мадрид».
– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?
– Если помните, еще в 2012-м при Красножане я несколько игр играл. В «Спартаке» тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция