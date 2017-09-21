Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.

– После матча с «Тосно» поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...

– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством, - приводит слова Попова Rusfootball.Info - Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.



– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?

– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Всё возможно, любая команда будет терять очки.



– Чего «Спартаку» не хватает, чтобы побеждать?

– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чём именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.



– «Спартак» – это не российский «Реал»?

– Российский «Реал», но не «Реал Мадрид».



– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?

– Если помните, еще в 2012-м при Красножане я несколько игр играл. В «Спартаке» тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.