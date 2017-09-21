Борис Игнатьев: Вылета из кубка России клубов РФПЛ - удар по престижу

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о поражениях шести команд Премьер-лиги в 1/16 финала Кубка России.



- Почему турнир уже на такой ранней стадии недосчитывается участников из Премьер-лиги? Кубок России командам из элитного дивизиона не нужен?

- Я бы так не сказал. У каждого клуба есть первоочередные и второстепенные задачи.



- А именно?

- Можно все ранжировать: допустим, нужно выиграть чемпионат России или попасть еврокубки, - цитирует Игнатьева Russfootball.Info - кубок России может выиграть только одна команда, а играет большая армия нашего футбольного сообщества. Здесь еще надо посмотреть на это под определенным углом: тренеры доверили места в составах футболистам скамейки запасных не для того, чтобы опозориться, а для того чтобы игроки подтвердили свое назначение. Эти футболисты тоже получают зарплату, они претендуют на некую значимость. К ним должен быть определенный подход, они всегда спрашивают, почему они не в составе.



- И сейчас им дают шанс.

- Да им дают такой шанс. А эти игроки, оказывается, несостоятельны. Тогда настает момент, когда надо говорить о том, как выстраиваются контрактные обязательства, сколько и за что люди получают. И это тот самый момент для многих футболистов, которые оказываются перед болельщиками несостоятельными. Опять же, когда тренеры давали своим корифеям возможность отдохнуть,выпуская на поле запасных игроков, они, конечно же, не ставили перед собой задачи выбыть из турнира. Конечно, то, что эти клубы выбыли, не трагедия, но удар по престижу.