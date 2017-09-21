Россиянин Липинец проведет титульный бой в рамках шоу Уайлдер – Ортис

Российский боксер Сергей Липинец, занимающий первое место в рейтинге IBF в первом полусреднем весе, вернется на ринг 4 ноября.

Спортсмен из РФ проведет встречу с Акихиро Кондо из Японии, а на кону будет стоять вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.

Отметим, что поединок пройдет в рамках шоу главного боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.