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Россиянин Липинец проведет титульный бой в рамках шоу Уайлдер – Ортис

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Сергей Липинец, занимающий первое место в рейтинге IBF в первом полусреднем весе, вернется на ринг 4 ноября.

Спортсмен из РФ проведет встречу с Акихиро Кондо из Японии, а на кону будет стоять вакантный титул IBF в первом полусреднем весе. 

Отметим, что поединок пройдет в рамках шоу главного боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

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