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Садио Мане хочет обыграть «Спартак» и не боится расизма в России

Комментарии

Сенегальский полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане заявил в эксклюзивном интервью ESPN перед поездкой в Москву на матч Лиги чемпионов с красно-белыми.

- Играть в Лиге чемпионов - чистый восторг, потому что об этом мечтает каждый футболист в мире. Сейчас нам предстоит выезд в гости к «Спартаку». И почему бы нам не выиграть там? Хотя это хорошая команда. Не будь это так, она не выступала бы в таком турнире.

- А беспокойство по поводу расизма в России не испытываете? Все-таки ряд игроков, включая Яя Туре, за последние несколько лет подвергались нападкам со стороны российских фанатов на этой почве.
- ФИФА, думаю, знает вопрос лучше всех. Поэтому, скажу честно, я даже об этом не задумываюсь. По-моему, проблема уже в прошлом. Так что я сконцентрируюсь на своей собственной игре и постараюсь сделать все, чтобы помочь команде вернуться домой с победой.

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