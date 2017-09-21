Садио Мане хочет обыграть «Спартак» и не боится расизма в России
Сенегальский полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане заявил в эксклюзивном интервью ESPN перед поездкой в Москву на матч Лиги чемпионов с красно-белыми.
- Играть в Лиге чемпионов - чистый восторг, потому что об этом мечтает каждый футболист в мире. Сейчас нам предстоит выезд в гости к «Спартаку». И почему бы нам не выиграть там? Хотя это хорошая команда. Не будь это так, она не выступала бы в таком турнире.
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А беспокойство по поводу расизма в
России не испытываете? Все-таки ряд
игроков, включая Яя Туре, за последние
несколько лет подвергались нападкам
со стороны российских фанатов на этой
почве.
- ФИФА, думаю, знает вопрос лучше всех. Поэтому, скажу честно, я даже об этом не задумываюсь. По-моему, проблема уже в прошлом. Так что я сконцентрируюсь на своей собственной игре и постараюсь сделать все, чтобы помочь команде вернуться домой с победой.