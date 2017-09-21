Кристина Резцова: После первого рубежа все пошло не так

Кристина Резцова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.

«Для меня победа — неожиданность. Не то чтобы я была не готова. Просто это первая индивидуальная гонка среди женщин для меня. Со вчерашнего дня я настраивала себя, что будет очень тяжело: длинная дистанция, придется терпеть от начала до конца. Но сегодня началась гонка, я чувствовала себя неплохо.

Очень рада, что справилась с «лежкой». Вчера на тренировке было много промахов и недочетов. Я очень переживала за это перед гонкой. Плюс после первого рубежа я потеряла палку. У меня было ощущение, что все пошло не так. Уже после первого круга я немного расстроилась, но потом постаралась взять себя в руки. И все получилось. Я очень рада», — цитирует Резцову официальный сайт СБР.