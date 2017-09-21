Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Григорян: Мне нечего доказывать «СКА-Хабаровск»

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».

«Жду от них атакующей игры. Схема не изменится, но она будет больше направлена на атаку. Думаю, впереди структура будет больше напоминать 3-4-3, но в обороне соперник, наверное, будет играть с привычными пятью защитниками. В целом уверен, что они будут пытаться играть «первым номером». Унизительно, если клуб из РФПЛ будет играть с командой из ПФЛ «вторым номером».

Павлюченко и Ребко могут появиться в стартовом составе, а Измайлова, к сожалению, точно не будет.

Вызывает ли матч особые чувства? Сложно сказать. Очень много эмоций уже потрачено в этом сезоне. Да, я провел длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

Личная дополнительная мотивация? Для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с «Зенитом». Да, до прихода в «Арарат» для меня очень важно было обыграть «СКА-Хабаровск». В Премьер-лиге с «Анжи» уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории «СКА-Хабаровска», и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».

Матч

Арарат - СКА-Хабаровск

Место и дата

21 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Игнатьев: Вылета из кубка России клубов РФПЛ - удар по престижуБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о поражениях шести команд Премьер-лиги в 1/16 финала Кубка России.Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.Ивелин Попов: «Спартак» выиграет кубок РоссииПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился эмоциями от победы над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.А «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая РогановаА «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая РогановаУ бело-голубых наступила черная полоса, они одной ногой в зоне стыковых матчей и вылетели из Кубка России.Азим Фатуллаев: «Енисей» будет играть на победуПолузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Ахматом».
Главные новости
Футбол
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор перешел в «Бернли» (фото)
Олимпиада
Представлен дизайн медалей Олимпиады-2018 (фото)
Футбол
Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»
Футбол
«Челси» готов побороться за Кавани с «Миланом» и «Боруссией»
MMA
Мусаси потребовал проверить Шлеменко на допинг
Футбол
Василий Уткин: Форлан ведет себя как уругвайский Рейнгольд
Футбол
УЕФА утвердил формат Лиги наций
Футбол
Неизвестные избили дубинками главного тренера загребского «Динамо»
Бокс
Гильермо Ригондо: Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм
Футбол
Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженно
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Александр Григорян
Александр Григорянвсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости