Александр Григорян: Мне нечего доказывать «СКА-Хабаровск»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».

«Жду от них атакующей игры. Схема не изменится, но она будет больше направлена на атаку. Думаю, впереди структура будет больше напоминать 3-4-3, но в обороне соперник, наверное, будет играть с привычными пятью защитниками. В целом уверен, что они будут пытаться играть «первым номером». Унизительно, если клуб из РФПЛ будет играть с командой из ПФЛ «вторым номером».

Павлюченко и Ребко могут появиться в стартовом составе, а Измайлова, к сожалению, точно не будет.

Вызывает ли матч особые чувства? Сложно сказать. Очень много эмоций уже потрачено в этом сезоне. Да, я провел длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

Личная дополнительная мотивация? Для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с «Зенитом». Да, до прихода в «Арарат» для меня очень важно было обыграть «СКА-Хабаровск». В Премьер-лиге с «Анжи» уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории «СКА-Хабаровска», и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».