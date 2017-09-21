Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 0Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард0 : 0СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Гулявцев: Если СКА напишет письмо в КХЛ – отреагируют, а если «Северсталь» – нет

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением о действиях писем в КХЛ.

 Ты пытаешься, что-то делаешь, а в КХЛ прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить. Если СКА напишет – отреагирует, а если мы напишем – нет. 

– Зачем вы это вслух говорите?
– А это секрет для кого-то? Когда играешь со СКА, у них 4 минуты штрафа, а у нас 16. Против системы не попрешь, она была, есть и будет. Нужно терпеть, - приводит слова Гулявцева «Бизнес-online».

Напомним, «Северсталь» после 12 матчей занимает девятое место в Западной конференции, имея в активе 4 победы. Ближайший матч череповецкая команда проведет 21 сентября против «Куньлунь Ред Стар». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Авангард» - СКА. Войнов впервые с февраля сыграет после травмыТренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».Андрей Скабелка: Если лишить СКА возможности много атаковать – появятся вариантыГлавный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от матча против СКА.СКА отправился на выездную серию с Войновым, но без КоскиненаСКА взял 29 хоккеистов на гостевые матчи против «Авангарда», «Югры», «Барыса» и «Сибири».Игорь Уланов: Игра от обороны – шанс для «Авангарда» в матче против СКАИзвестный защитник и тренер Игорь Уланов поделился ожиданиями от матча «Аванграда» против санкт-петербургского СКА.Борис Майоров: Серьезных конкурентов у СКА в КХЛ нет. Даже ЦСКА не тянетБорис Майоров: Серьезных конкурентов у СКА в КХЛ нет. Даже ЦСКА не тянетДвукратный олимпийский чемпион – о победной серии СКА и чехарде лидеров на Востоке.
Олимпиада
Представлен дизайн медалей Олимпиады-2018 (фото)
Футбол
Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»
Футбол
«Челси» готов побороться за Кавани с «Миланом» и «Боруссией»
MMA
Мусаси потребовал проверить Шлеменко на допинг
все новости
Северсталь
Северсталькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Александр Гулявцев
Александр Гулявцеввсе новости