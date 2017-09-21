Александр Гулявцев: Если СКА напишет письмо в КХЛ – отреагируют, а если «Северсталь» – нет

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением о действиях писем в КХЛ.

Ты пытаешься, что-то делаешь, а в КХЛ прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить. Если СКА напишет – отреагирует, а если мы напишем – нет.

– Зачем вы это вслух говорите?

– А это секрет для кого-то? Когда играешь со СКА, у них 4 минуты штрафа, а у нас 16. Против системы не попрешь, она была, есть и будет. Нужно терпеть, - приводит слова Гулявцева «Бизнес-online».

Напомним, «Северсталь» после 12 матчей занимает девятое место в Западной конференции, имея в активе 4 победы. Ближайший матч череповецкая команда проведет 21 сентября против «Куньлунь Ред Стар».