Губернатор Калининградской области: Стадион окупится, если в Калиниграде будет играть команда уровня РФПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что стадион в Калиниграде окупит себя только выступлением команды в РФПЛ.

«Конечно, чтобы стадион приблизился к самоокупаемости, на нем должна выступать команда уровня РФПЛ. Понятно, что задача выхода «Балтики» в РФПЛ достаточно тяжелая, но мы ее ставим. Если не в этом сезоне, то в следующем. Мы над этим работаем», — цитирует Алиханова «Рамблер».