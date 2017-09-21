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Губернатор Калининградской области: Стадион окупится, если в Калиниграде будет играть команда уровня РФПЛ

Источник:  Rambler News ServiceКомментарии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что стадион в Калиниграде окупит себя только выступлением команды в РФПЛ.

«Конечно, чтобы стадион приблизился к самоокупаемости, на нем должна выступать команда уровня РФПЛ. Понятно, что задача выхода «Балтики» в РФПЛ достаточно тяжелая, но мы ее ставим. Если не в этом сезоне, то в следующем. Мы над этим работаем», — цитирует Алиханова «Рамблер».

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