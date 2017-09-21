Андрей Аршавин: Настроение отличное, в принципе все хорошо
Источник: ФК «Кайрат»Комментарии
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победу над «Ордабасы» (5:1) в 30-м туре чемпионата Казахстана.
Бывший капитан сборной России в этом матче забил гол и сделал две результативные передачи.
- Настроение отличное, в принципе все хорошо. Главное, чтобы победили. Думаю, в первом тайме должны были забить больше, чтобы игра завершилась намного раньше. Когда счет стал 1:1, появились небольшие сомнения, но, хорошо, что Джерри забил красивый гол, который помог нам и сломил «Ордабасы», - сказал Аршавин.
Матч
Голы
Гоу 7 (1:0). Нургалиев 48 (1:1). Гоу 55 (2:1). Аршавин 64 (3:1). Парагульгов 67 (4:1). Анене 90 (5:1).
Место и дата
20 сентября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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