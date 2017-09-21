Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор перешел в «Бернли» (фото)

Вратарь Андерс Линдегор подписал контракт с «Бернли», сообщается на официальном сайте клуба английской премьер-лиги.

Соглашение с 33-летним датчанином рассчитано до конца сезона.

Линдегор известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Цвета манкуниванцев он защищал с 2011 по 2015 год.

Последним клубом голкипера был «Престон Норт Энд». Минувшим летом Линдегор покинул эту команду и получил статус свободного агента.