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Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор перешел в «Бернли» (фото)

Источник:  ФК «Бернли»Комментарии

Вратарь Андерс Линдегор подписал контракт с «Бернли», сообщается на официальном сайте клуба английской премьер-лиги.

Соглашение с 33-летним датчанином рассчитано до конца сезона.

Линдегор известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Цвета манкуниванцев он защищал с 2011 по 2015 год.

Последним клубом голкипера был «Престон Норт Энд». Минувшим летом Линдегор покинул эту команду и получил статус свободного агента.

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