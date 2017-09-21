Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор перешел в «Бернли» (фото)
Источник: ФК «Бернли»Комментарии
Вратарь Андерс Линдегор подписал контракт с «Бернли», сообщается на официальном сайте клуба английской премьер-лиги.
Соглашение с 33-летним датчанином рассчитано до конца сезона.
Линдегор известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Цвета манкуниванцев он защищал с 2011 по 2015 год.
Последним клубом голкипера был «Престон Норт Энд». Минувшим летом Линдегор покинул эту команду и получил статус свободного агента.
BREAKING: Clarets complete deal for goalkeeper Anders Lindegaard. Full story: https://t.co/8hUBqHRYrq pic.twitter.com/wgJTJlo2aq— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 21 сентября 2017 г.
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