Определились все участники первого сезона Overwatch League

Blizzard назвала последних участников Overwatch League и озвучила дату начала первого сезона лиги.



Список участников пополнился командами из Далласа, Хьюстона и Филадельфии:



Comcast Spectacor (Филадельфия) — лидер в области спорта и развлечений и владелец клуба «Филадельфия Флайерз»;



Team Envy (Даллас) — ветеран в сфере киберспорта, обладающий обширным опытом в различных жанрах;



OpTic Gaming (Хьюстон) — киберспортивная организация с обширной базой болельщиков во всем мире.



Таким образом, в первом сезоне будет участвовать 12 команд, представляющих крупнейшие города Азии, Европы и Северной Америки: Лондон, Лос-Анджелес (2 команды), Бостон, Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско, Шанхай, Сеул, Филадельфия, Даллас, Хьюстон.



Предсезонный период стартует в среду 6 декабря и его откроет серия показательных матчей с участием всех 12 команд.

Первый сезон начнется 10 января и продлится вплоть до июня. Игры плей-офф и финалы запланированы на июль. Все предсезонные и сезонные матчи пройдут в современном комплексе Blizzard Arena Los Angeles, расположенном в Бербанке (Калифорния) и оборудованном специально для киберспортивных мероприятий Blizzard Entertainment.