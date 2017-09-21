Антон Курьянов: Угроза вылета давит на всех середняков КХЛ

Нападающий «Югры» Антон Курьянов поделился мнением о том, что КХЛ может продолжить сокращение лиги.

- Давит ли на «Югру» угроза вылета из КХЛ?

- Мне кажется, эта угроза давит на всех середняков КХЛ. Многие клубы понимают, что критерии рейтинга по большому счету субъективны, а потому самое главное - кровь из носу выходить в плей-офф. Отсюда упрощенный и закрытый хоккей с минимумом риска, который мы видим на старте сезона. Кстати, может быть, «Югра» и стала заложником этой простоты. Мы старались играть более комбинационно и в атаку, тогда как сегодня в КХЛ для результата надежней отсидеться дома. Наверное, из-за этого и мы в сентябре где-то пересмотрели свою тактику. Теперь стараемся играть проще, танцевать от печки - от обороны, - сказал форвард.

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