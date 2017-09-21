Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 0Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард0 : 0СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сегодня Диего Коста пройдет медосмотр в «Атлетико»

Источник:  ASКомментарии

Испанский форвард Диего Коста близок к возвращению в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает AS.

Согласно источнику, сегодня 28-летний футболист пройдет медицинское обследование. Ожидается, что сумма трансфера составит 60 млн евро.

Источник уверяет, что «матрасники» уладили все детали сделки с «Челси». Коста станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Ранее стало известно, что наставник «синих» Антонио Конте не рассчитывает на форварда и готов отпустит его в другую команду.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Баварии»: У меня были предложения от английских клубовЗащитник «Баварии» Рафинья рассказал, что этим летом мог сменить клубную прописку.«Челси» готов побороться за Кавани с «Миланом» и «Боруссией»Как сообщает Daily Mail, форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может покинуть команду зимой 2018 года.«Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены БуффонуГолкипер «Атлетико» Ян Облак может прийти в «Ювентус» на смену Джанлуиджи Буффону, сообщает Football Espana.«Интер» может взять в аренду бывшего полузащитника «Шахтера»Полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра может вернуться в Европу, где на него претендует «Интер». «Нерадзурри» рассматривают возможность арендовать 27-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.Томас Мюллер должен был заменить Коутиньо в «Ливерпуле»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом готовился к отъезду Филиппе Коутиньо.
Олимпиада
Представлен дизайн медалей Олимпиады-2018 (фото)
Футбол
Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»
Футбол
«Челси» готов побороться за Кавани с «Миланом» и «Боруссией»
MMA
Мусаси потребовал проверить Шлеменко на допинг
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы