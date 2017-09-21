Сегодня Диего Коста пройдет медосмотр в «Атлетико»
Источник: ASКомментарии
Испанский форвард Диего Коста близок к возвращению в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает AS.
Согласно источнику, сегодня 28-летний футболист пройдет медицинское обследование. Ожидается, что сумма трансфера составит 60 млн евро.
Источник уверяет, что «матрасники» уладили все детали сделки с «Челси». Коста станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
Ранее стало известно, что наставник «синих» Антонио Конте не рассчитывает на форварда и готов отпустит его в другую команду.
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