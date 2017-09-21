«Авангард» - СКА. Войнов впервые с февраля сыграет после травмы

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Серегй Коробов.

Первое звено: Гавриков - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;

Второе звено: Рундблад - Херсли, Широков - Мальцев - Калинин;

Третье звено: Чудинов - Белов, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков - Зуб, Тихонов - Каблуков - Кетов.

Отметим, Вячеслав Войнов выйдет впервые с 18 февраля 2017 года, оправившись от травмы.

Напомним, матч пройдет 21 сентября в Омске и начнется в 16:00.