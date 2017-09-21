«Авангард» - СКА. Войнов впервые с февраля сыграет после травмы
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Серегй Коробов.
Первое звено: Гавриков - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;
Второе звено: Рундблад - Херсли, Широков - Мальцев - Калинин;
Третье звено: Чудинов - Белов, Гусев - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено: Рыков - Зуб, Тихонов - Каблуков - Кетов.
Отметим, Вячеслав Войнов выйдет впервые с 18 февраля 2017 года, оправившись от травмы.
Напомним, матч пройдет 21 сентября в Омске и начнется в 16:00.
Матч
Авангард - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
21 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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