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Наяир Тикнизян: Дебют за ЦСКА? Никакой гордости, мы проиграли

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал поражение от курского «Авангарда» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.

— Чувства двоякие. С одной стороны, приятно выйти на поле и защищать цвета основной команды, - цитирует Тикнизяна официальный сайт ЦСКА - С другой стороны, потерпели досадное поражение. Чуть не хватило довести дело до конца, реализовать свои моменты. В конце силы кончались, мы стали чаще прижиматься к воротам, и у соперников было больше шансов.

— Испытываешь ли гордость, ведь дебют в основе ПФК ЦСКА — это большое событие?
— Честно говоря, гордости не испытываю, потому что мы проиграли. Значит, где-то не добежал, где-то не доиграл.

— Какие задачи ставишь перед собой на этот сезон?
— Самые высокие. Буду продолжать работать в том же духе и еще сильнее, чтобы пробиться. У каждого воспитанника ПФК ЦСКА мечта — попасть в первую команду. Ставлю перед собой такую цель.

— Есть понимание, что в этом сезоне огромный шанс есть у всей нашей молодежи?
— Считаю, что да. Сейчас шансов больше, чем когда-либо, надо ими пользоваться. Надеюсь, получится.

Матч

Авангард - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Коробов 114 (1:0 - пен.).

Состав

Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре

Предупреждения:

Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция

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