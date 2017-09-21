Наяир Тикнизян: Дебют за ЦСКА? Никакой гордости, мы проиграли

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал поражение от курского «Авангарда» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.



— Чувства двоякие. С одной стороны, приятно выйти на поле и защищать цвета основной команды, - цитирует Тикнизяна официальный сайт ЦСКА - С другой стороны, потерпели досадное поражение. Чуть не хватило довести дело до конца, реализовать свои моменты. В конце силы кончались, мы стали чаще прижиматься к воротам, и у соперников было больше шансов.



— Испытываешь ли гордость, ведь дебют в основе ПФК ЦСКА — это большое событие?

— Честно говоря, гордости не испытываю, потому что мы проиграли. Значит, где-то не добежал, где-то не доиграл.



— Какие задачи ставишь перед собой на этот сезон?

— Самые высокие. Буду продолжать работать в том же духе и еще сильнее, чтобы пробиться. У каждого воспитанника ПФК ЦСКА мечта — попасть в первую команду. Ставлю перед собой такую цель.



— Есть понимание, что в этом сезоне огромный шанс есть у всей нашей молодежи?

— Считаю, что да. Сейчас шансов больше, чем когда-либо, надо ими пользоваться. Надеюсь, получится.