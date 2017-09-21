Александр Шмурнов: Вот теперь Каррера прав

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил высказывание Массимо Карреры, который ранее заявил следующее:

«Кто-то донес до прессы, что я сказал после матча с «Тосно». Но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее.

После игры с «Тосно» я не обвинял игроков. Сказал дословно: «Я не могу себе объяснить это поражение, попробуйте спросить у игроков». Я не говорил, что я ни при чем, а виноваты они. Наоборот, я первый, кто виноват в такой ситуации. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так», – цитирует Карреру «Чемпионат».

Шмурнов прокомментировал это так: «Вот теперь Массимо прав! Собственно, спор после «Тосно» был именно об этом: кто несет главную ответственность?».