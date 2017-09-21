Баутиста-Агут обыграл Силву и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open-2017

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут во втором раунде St. Petersburg Open-2017 обыграл бразильца Рожерио Дутру Да Силву со счетом 6:4, 4:6, 6:0.

В четвертьфинале испанец встретится с победителем пары Виктор Троицки (Сербия) - Гвидо Пелья (Аргентина).

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.