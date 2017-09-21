Смертин стал и.о. исполнительного директора московского «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора московского «Динамо», сообщает ТАСС.

В этой должности 42-летний функционер сменил Евгения Кречетова. До этого Смертин занимал пост директора по подготовке резерва бело-голубых, а еще раньше занимал пост советника президента «Динамо».

В бытность футболиста он выступал за столичный клуб в 2006 году. В России Смертин также играл за барнаульское «Динамо», «Уралан» и «Локомотив». В его зарубежной карьере были такие клубы, как «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм».