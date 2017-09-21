Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 0Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард0 : 0СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Newbee и LGD.Forever Young приглашены на Perfect World Masters

Комментарии

Newbee и LGD.Forever Young получили приглашения на minor-турнир Perfect World Masters.

В чемпионате примут участие десять команд, три из которых получат инвайты, а семь остальных пройдут через квалификации. Китай получит два слота на турнир, а СНГ, Европа, Северная Америка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия - по одному.

Perfect World Masters пройдет с 19 по 26 ноября в Шанхае. Призовой фонд составит 300 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Определились все участники первого сезона Overwatch LeagueBlizzard назвала последних участников Overwatch League и озвучила дату начала первого сезона лиги.Natus Vincere пробилась на PGL Open BucharestNatus Vincere выиграла СНГ-квалификацию к minor-турниру PGL Open Bucharest.Virtus.pro уступила Team Empire и покинула квалификацию к PGL Open BucharestVirtus.pro закончила выступление на закрытой квалификации к minor-турниру PGL Open Bucharest.Keen Gaming квалифицировалась на ESL One Hamburg 2017Keen Gaming стала победителем китайской квалификации к турниру ESL One Hamburg 2017.Олег Шатов: В Counter-Strike я достаточно неплохПолузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Олег Шатов в новом выпуске «Zenit Family» рассказал, что в свободное время играет в Counter-Strike.
Олимпиада
Представлен дизайн медалей Олимпиады-2018 (фото)
Футбол
Ивелин Попов: «Спартак» – российский «Реал»
Футбол
«Челси» готов побороться за Кавани с «Миланом» и «Боруссией»
MMA
Мусаси потребовал проверить Шлеменко на допинг
все новости