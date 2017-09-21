Широков назначен советником Стржалковского в московском «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назначен советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

Напомним, после завершения карьеры Роман стал советником министра физической культуры и спорта Московской области, в октябре возглавил Общероссийский профсоюз футболистов, а в ноябре стал арбитром палаты по разрешению споров РФС.

Широков известен выступлениями за «Зенит», а также московские «Спартак» и ЦСКА.