Защитник «Баварии»: У меня были предложения от английских клубов

Защитник «Баварии» Рафинья рассказал, что этим летом мог сменить клубную прописку.

«Да, это правда. До начала сезона я получил предложения из Англии и Испании. «Бавария» – в моем сердце. Я всегда отдаюсь на все сто процентов, и в клубе знают, что могут рассчитывать на меня в любой момент.

С другой стороны, руководство должно понимать, что я хочу играть чаще. Если этого не происходит, мне придется задуматься о своем будущем», – цитирует бразильца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Челси».