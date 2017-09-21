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Защитник «Баварии»: У меня были предложения от английских клубов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Баварии» Рафинья рассказал, что этим летом мог сменить клубную прописку.

«Да, это правда. До начала сезона я получил предложения из Англии и Испании. «Бавария» – в моем сердце. Я всегда отдаюсь на все сто процентов, и в клубе знают, что могут рассчитывать на меня в любой момент.

С другой стороны, руководство должно понимать, что я хочу играть чаще. Если этого не происходит, мне придется задуматься о своем будущем», – цитирует бразильца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Челси».  

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