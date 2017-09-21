Врач: Сроки восстановления Панченко определятся во время реабилитации

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал, как прошла операция у нападающего Кирилла Панченко.

Напомним, 27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1). В среду он был прооперирован.

«Все хорошо закончилось, было не так просто, но все сделали удачно, состояние Кирилла хорошее. Дальше будут идти этапные реабилитационные мероприятия. Сроки восстановления будут определяться этапами этих мероприятий - сейчас начальный этап, поэтому точнее никто не скажет», - сказал Ярдошвили.