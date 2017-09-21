«Реал» объявил о продлении контракта с Бензема

Французский форвард Карим Бензема договорился с мадридским «Реалом» о продлении контракта.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», сегодня игрок официально продлил соглашение с клубом до 30 июня 2021 года.

Ранее испанские СМИ сообщили, что в год 29-летний нападающий будет зарабатывать 7,5 млн евро.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» 2009 года. За это время форвард провел 371 матч, забил 182 гола и отдал 104 голевые передачи.