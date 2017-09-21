Роберто Баутиста-Агут: Пока недоволен уровнем своей игры

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от победы над бразильцем Рожерио Дутрой Да Силвой (6:4, 4:6, 6:0).

- Я думаю, он сыграл хороший матч. Я был близок к тому, чтобы сделать 4:0 во втором сете, а потом он расслабился и стал играть быстрее, повысил уровень своей игры. А потом мы играли на одном уровне. В конце матча мне удалось играть на более высоких скоростях.

- Довольны ли вы своим уровнем игры?

- После двух недель отдыха непросто играть первый матч. Я всегда здесь играю затяжные матчи. Уровнем своей игры я пока недоволен, - приводит слова Баутисты-Агута корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Баутиста-Агут во втором раунде St. Petersburg Open-2017 обыграл бразильца Рожерио Дутру Да Силву со счетом 6:4, 4:6, 6:0. В четвертьфинале испанец встретится с победителем пары Виктор Троицки (Сербия) - Гвидо Пелья (Аргентина).

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.