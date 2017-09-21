Сергей Андронов: На «Йокерит» никого дополнительно не надо настраивать

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Йокеритом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра начнется сегодня в 18:30 мск.

- Все команды сейчас против нас выходят играть с особым настроем, и «Йокерит» не станет исключением. Это опытная команда, которая умеет играть по счету. Тем более, они играют дома и сегодня будут стараться сделать все, чтобы победить, - сказал форвард.

- Вы, как капитан, будете как-то по-особенному настраивать партнеров на игру?

- На такого соперника никого дополнительно не надо настраивать. Мы все прекрасно понимаем, что это за команда, и сможем как следует настроиться на матч.