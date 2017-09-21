Троицки обыграл Пелью и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open-2017
Сербский теннисист Виктор Троицки во втором раунде St. Petersburg Open-2017 обыграл аргентинца Гвидо Пелью со счетом 7:6, 4:6, 6:4.
В четвертьфинале испанец встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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