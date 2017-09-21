Троицки обыграл Пелью и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open-2017

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Роберто Баутиста-Агут: Пока недоволен уровнем своей игры Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от победы над бразильцем Рожерио Дутрой Да Силвой (6:4, 4:6, 6:0).

Баутиста-Агут обыграл Силву и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open-2017 Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут во втором раунде St. Petersburg Open-2017 обыграл бразильца Рожерио Дутру Да Силву со счетом 6:4, 4:6, 6:0.

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