Ячменев ушел с должности ассистента главного тренера «Трактора»
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
Ассистент главного тренера «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб, сообщается на официальном сайте челябинцев.
В тренерский штаб «Трактора» 42-летний специалист вошел в 2014 году в качестве помощника финского специалиста Карри Киви. Ячменев также работал с Андреем Николишиным.
В бытность игрока Ячменев, выпускник хоккейной школы «Трактор», провел 1220 матчей и набрал 734 (324+410) очка.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически