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Ячменев ушел с должности ассистента главного тренера «Трактора»

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Ассистент главного тренера «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб, сообщается на официальном сайте челябинцев.

В тренерский штаб «Трактора» 42-летний специалист вошел в 2014 году в качестве помощника финского специалиста Карри Киви. Ячменев также работал с Андреем Николишиным.

В бытность игрока Ячменев, выпускник хоккейной школы «Трактор», провел 1220 матчей и набрал 734 (324+410) очка.

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