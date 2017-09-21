«Нефтехимик» расторг контракт с Жердевым

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым, сообщил агент игрока Александр Черных.

«Мы поняли, что Николаю стоит поменять команду. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Думаю, что до конца следующей недели мы определимся с клубом», - сказал Черных.

Напомним, 32-летний Жердев заключил контракт с «Нефтехимиком» в конце августа. В этом сезоне форвард провел за клуб два матча и отметился одной голевой передачей.

Всего в КХЛ Жердев провел 340 игр и набрал 208 (68+140) очков. В НХЛ он выступал за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию», проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач.

В составе сборной России Жердев дважды становился чемпионом мира (2009, 2012).