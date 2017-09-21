Ален Прост: «Рено» хочет обратить внимание топ-пилотов
Посол и советник «Рено» Ален
Прост заявил, что французская команда планирует улучшить результаты в 2018-м,
чтобы привлечь к себе внимание топ-пилотов.
«Рынок пилотов очень важен для нас, потому что в конце
2018 года у нас могут возникнуть определенные варианты. В конце 2018 года у
многих гонщиков истекают контракты.
Мы, в свою очередь, хотим стать сильнее и будем сильнее
в 2018-м, чтобы иметь возможность играть ключевую роль на рынке пилотов.
Да, Карлос (Сайнс) будет выступать за нас в следующем
году, но он остается членом «Ред Булла». Если он выступит на высоком уровне и
захочет остаться, тогда мы сможем найти решение в этой ситуации», - цитирует
Проста Autosport.
Напомним, что «Рено» на данный
момент занимает седьмое место в Кубке конструкторов сезона-2017.