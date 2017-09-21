Ален Прост: «Рено» хочет обратить внимание топ-пилотов

Посол и советник «Рено» Ален Прост заявил, что французская команда планирует улучшить результаты в 2018-м, чтобы привлечь к себе внимание топ-пилотов.

«Рынок пилотов очень важен для нас, потому что в конце 2018 года у нас могут возникнуть определенные варианты. В конце 2018 года у многих гонщиков истекают контракты.

Мы, в свою очередь, хотим стать сильнее и будем сильнее в 2018-м, чтобы иметь возможность играть ключевую роль на рынке пилотов.

Да, Карлос (Сайнс) будет выступать за нас в следующем году, но он остается членом «Ред Булла». Если он выступит на высоком уровне и захочет остаться, тогда мы сможем найти решение в этой ситуации», - цитирует Проста Autosport.

Напомним, что «Рено» на данный момент занимает седьмое место в Кубке конструкторов сезона-2017.