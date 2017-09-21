СМИ: Капитан «Шахтера» Срна провалил допинг-тест в этом году

Как сообщает Sportske Novosti, одна из допинг-проб капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны, взятая весной этого года, дала положительный результат.

Согласно информации источника, экс-игрок сборной Хорватии мог провалить допинг-тест на одном из контролей Украины. Отметим, что в этот период футболист не играл за команду в еврокубках.

Напомним, последний матч в Лиге Европы Срна провел против «Сельты» 23 февраля в сезоне-2016/17.