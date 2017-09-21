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«Енисей» разгромил «Ахмат» в Кубке России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Енисей» дома обыграл «Ахмат» (3:0) в 1/16 финала Кубка России.

У хозяев поля отличились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52-я) и Алексей Исаев (70-я).

В 1/8 финала турнира команда Дмитрия Аленичева 25 октября встретится с «Луч-Энергией».  

Матч

Енисей - Ахмат - 3:0 (1:0)

Голы

Чичерин 35 (1:0). Кутьин 52 (2:0). Исаев 70 (3:0).

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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