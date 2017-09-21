«Енисей» разгромил «Ахмат» в Кубке России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Енисей» дома обыграл «Ахмат» (3:0) в 1/16 финала Кубка России.
У хозяев поля отличились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52-я) и Алексей Исаев (70-я).
В 1/8 финала турнира команда Дмитрия Аленичева 25 октября встретится с «Луч-Энергией».
Матч
Голы
Чичерин 35 (1:0). Кутьин 52 (2:0). Исаев 70 (3:0).
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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