«Енисей» разгромил «Ахмат» в Кубке России

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в 1/16 финала Кубка России.

Рифат Жемалетдинов: Тяжело было вскрыть защитников «Оренбурга» Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в 1/16 финала Кубка России.

Кубок России. 1/6 финала. «Крылья Советов» – «Локомотив», «Динамо СПб» – «Зенит» и другие матчи. Онлайн

Кубок России. 1/6 финала. «Крылья Советов» – «Локомотив», «Динамо СПб» – «Зенит» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта во время матча Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».

«Динамо» СПб – «Зенит». Крыша стадиона будет открыта Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта во время матча Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал поражение от курского «Авангарда» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.

Наяир Тикнизян: Дебют за ЦСКА? Никакой гордости, мы проиграли

Наяир Тикнизян: Дебют за ЦСКА? Никакой гордости, мы проиграли Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал поражение от курского «Авангарда» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.