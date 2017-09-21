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Фанаты «Карпат» устроили беспорядки на матче Кубка Украины (видео)

Источник:  Tribuna.comКомментарии

В матче 1/16 финала Кубка Украины «Прикарпатье» в Ивано-Франковске обыграло «Карпаты» со счетом 2:1. Во время матча фанаты гостей устроили беспорядки.

Как сообщает Tribuna.com, фанаты начали бросать петарды и файеры на поле после второго гола хозяев. Игроки «Карпат» Игорь Худобяк  и Артем Федецкий пытались успокоить фанов, но один из них ударил Федецкого.


Сразу после игры фанаты вышли на поле с файерами и стали драться с полицией. Как минимум два человека получили повреждения в столкновениях. На место событий приехала карета скорой помощи и забрала пострадавших. Кроме того, после игры полиция предотвратила нападение фанатов «Карпат» на автобус их команды.


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