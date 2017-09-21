Фанаты «Карпат» устроили беспорядки на матче Кубка Украины (видео)
Источник: Tribuna.comКомментарии
В матче 1/16 финала Кубка Украины «Прикарпатье» в
Ивано-Франковске обыграло «Карпаты» со счетом 2:1. Во время матча фанаты гостей
устроили беспорядки.
Как сообщает Tribuna.com, фанаты начали бросать
петарды и файеры на поле после второго гола хозяев. Игроки «Карпат» Игорь Худобяк и Артем Федецкий пытались успокоить фанов, но
один из них ударил Федецкого.
Сразу после игры фанаты
вышли на поле с файерами и стали драться с полицией. Как минимум два человека
получили повреждения в столкновениях. На место событий приехала карета скорой
помощи и забрала пострадавших. Кроме того, после игры полиция
предотвратила нападение фанатов «Карпат» на автобус их команды.
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