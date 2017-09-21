Московское «Динамо» всухую обыграло «Сибирь»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Сибирь» дома уступила московскому «Динамо» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У гостей отличились Егор Яковлев и Никита Комаров.
Команда из Новосибирска занимает восьмое место в Восточной конференции, бело-голубые идут четвертыми на Западе.
23 сентября «Сибирь» примет минское «Динамо», а столичный клуб в тот же день сыграет на выезде с «Барысом».
Матч
Сибирь - Динамо - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Яковлев (Игумнов), 52:00 (0:1). Комаров (Алексеев), 59:58 (0:2).
Место и дата
21 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически