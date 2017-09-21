Московское «Динамо» всухую обыграло «Сибирь»

Денис Кокарев: «Магнитка» не в зоне плей-офф? Сейчас это неважно Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев после поражения от «Северстали» (0:2) поделился ожиданиями от гостевой встречи с магнитогорским «Металлургом», которая пройдет в пятницу.