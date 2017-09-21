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Московское «Динамо» всухую обыграло «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома уступила московскому «Динамо» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У гостей отличились Егор Яковлев и Никита Комаров.

Команда из Новосибирска занимает восьмое место в Восточной конференции, бело-голубые идут четвертыми на Западе.

23 сентября «Сибирь» примет минское «Динамо», а столичный клуб в тот же день сыграет на выезде с «Барысом».

Матч

Сибирь - Динамо - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Яковлев (Игумнов), 52:00 (0:1). Комаров (Алексеев), 59:58 (0:2).

Место и дата

21 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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