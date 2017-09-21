Перес перечислил 170 тысяч долларов пострадавшим при землетрясении в Мексике
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Форс Индия»
Серхио Перес пожертвовал три миллиона песо (около 170 тысяч долларов) в
помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мексике.
«Я глубоко потрясен
событиями, которые переживает моя страна. Сейчас мы должны объединить усилия.
Мы договорились с фондом, что за каждый перечисленный песо они будут добавлять
еще пять. Я хочу начать эту инициативу и перечислить три миллиона», - заявил
Перес.
Напомним, что стихийное
бедствие произошло 19 сентября.
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