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Перес перечислил 170 тысяч долларов пострадавшим при землетрясении в Мексике

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес  пожертвовал три миллиона песо (около 170 тысяч долларов) в помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мексике.

«Я глубоко потрясен событиями, которые переживает моя страна. Сейчас мы должны объединить усилия. Мы договорились с фондом, что за каждый перечисленный песо они будут добавлять еще пять. Я хочу начать эту инициативу и перечислить три миллиона», - заявил Перес.

Напомним, что стихийное бедствие произошло 19 сентября.

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