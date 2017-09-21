Перес перечислил 170 тысяч долларов пострадавшим при землетрясении в Мексике

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес пожертвовал три миллиона песо (около 170 тысяч долларов) в помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мексике.

«Я глубоко потрясен событиями, которые переживает моя страна. Сейчас мы должны объединить усилия. Мы договорились с фондом, что за каждый перечисленный песо они будут добавлять еще пять. Я хочу начать эту инициативу и перечислить три миллиона», - заявил Перес.

Напомним, что стихийное бедствие произошло 19 сентября.