«Динамо» СПб – «Зенит». Крыша стадиона будет открыта

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта во время матча Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».

Сегодня я буду открыта. #ДинамоЗенит — Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 21 сентября 2017 г.

Вот кто будет выкидывать «Зенит» из Кубка. Они уже удивляют, могут продолжить

Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.