«Динамо» СПб – «Зенит». Крыша стадиона будет открыта
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта во время матча Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».
Сегодня я буду открыта. #ДинамоЗенит— Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 21 сентября 2017 г.
Вот кто будет выкидывать «Зенит» из Кубка. Они уже удивляют, могут продолжить
Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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