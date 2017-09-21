Умер экс-пилот Формулы-1 Николсон
Источник: Motorsport.comКомментарии
Новозеландец Джон Николсон,
выступавший в Формуле-1, скончался в возрасте 75 лет.
Николсон наиболее известен в Формуле-1
тем, что поставлял McLaren моторы Cosworth DFV под маркой Nicholson-McLaren. С
мотором чемпионами стали Эмерсон Фиттипальди в 1974 году и Джеймс Хант два
года спустя. В Формуле-1 он провел одну гонку – Гран-при
Великобритании 1975 года. При этом он успешно выступал в молодежных сериях.
Также он выступал в Гонке чемпионов и гонке «24
часа Ле Мана», Формуле-2, британских соревнованиях и гонках на лодках. В
середине 1980-х он принимал участие в качестве моториста в группе C2 в
чемпионате мира на спорткарах, где несколько команд использовали его двигатели.
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