Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард1 : 2СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Умер экс-пилот Формулы-1 Николсон

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Новозеландец Джон Николсон, выступавший в Формуле-1, скончался в возрасте 75 лет.

Николсон наиболее известен в Формуле-1 тем, что поставлял McLaren моторы Cosworth DFV под маркой Nicholson-McLaren. С мотором чемпионами стали Эмерсон Фиттипальди в 1974 году и Джеймс Хант два года спустя. В Формуле-1 он провел одну гонку – Гран-при Великобритании 1975 года. При этом он успешно выступал в молодежных сериях.

Также он выступал в Гонке чемпионов и гонке «24 часа Ле Мана», Формуле-2, британских соревнованиях и гонках на лодках. В середине 1980-х он принимал участие в качестве моториста в группе C2 в чемпионате мира на спорткарах, где несколько команд использовали его двигатели.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Смертин стал и.о. исполнительного директора московского «Динамо»
Футбол
Сегодня Диего Коста пройдет медосмотр в «Атлетико»
Хоккей
Антон Курьянов: Угроза вылета давит на всех середняков КХЛ
Футбол
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор перешел в «Бернли» (фото)
все новости