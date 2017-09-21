Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард1 : 2СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Immortals дисквалифицирована с отборочных к EPICENTER

Комментарии

Организаторы EPICENTER дисквалифицировали бразильскую команду Immortals с квалификации к турниру.

«Из-за разлада в команде они лишились нескольких игроков, в связи с чем по регламенту не смогут продолжить борьбу за путевку на EPICENTER. Таким образом, Team Liquid выходят из группы досрочно, а второй участник плей-офф определится в матче навылет между CLG и Luminosity. Не кикайте игроков во время квалификаций, такие дела!» — говорится в анонсе организаторов.

Напомним, что 19 сентября состав Immortals покинул Вито «kNgV-» Джузеппе.

EPICENTER пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «Юбилейный». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов. Приглашения на чемпионат получили SK Gaming, Astralis, Gambit Esports, Virtus.pro, North и G2 Esports.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Халед «sQreen» Эль-Хаббаш покинул WarriorsGaming.UnityХалед «sQreen» Эль-Хаббаш на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что покинул состав малайзийской команды WarriorsGaming.Unity.Newbee и LGD.Forever Young приглашены на Perfect World MastersNewbee и LGD.Forever Young получили приглашения на minor-турнир Perfect World Masters.Определились все участники первого сезона Overwatch LeagueBlizzard назвала последних участников Overwatch League и озвучила дату начала первого сезона лиги.Natus Vincere пробилась на PGL Open BucharestNatus Vincere выиграла СНГ-квалификацию к minor-турниру PGL Open Bucharest.Virtus.pro уступила Team Empire и покинула квалификацию к PGL Open BucharestVirtus.pro закончила выступление на закрытой квалификации к minor-турниру PGL Open Bucharest.
Футбол
Смертин стал и.о. исполнительного директора московского «Динамо»
Футбол
Сегодня Диего Коста пройдет медосмотр в «Атлетико»
Хоккей
Антон Курьянов: Угроза вылета давит на всех середняков КХЛ
Футбол
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор перешел в «Бернли» (фото)
все новости