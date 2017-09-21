Immortals дисквалифицирована с отборочных к EPICENTER

Организаторы EPICENTER дисквалифицировали бразильскую команду Immortals с квалификации к турниру.



«Из-за разлада в команде они лишились нескольких игроков, в связи с чем по регламенту не смогут продолжить борьбу за путевку на EPICENTER. Таким образом, Team Liquid выходят из группы досрочно, а второй участник плей-офф определится в матче навылет между CLG и Luminosity. Не кикайте игроков во время квалификаций, такие дела!» — говорится в анонсе организаторов.



Напомним, что 19 сентября состав Immortals покинул Вито «kNgV-» Джузеппе.



EPICENTER пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «Юбилейный». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов. Приглашения на чемпионат получили SK Gaming, Astralis, Gambit Esports, Virtus.pro, North и G2 Esports.

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